Комитет по культуре Петербурга назначил Юрия Мудрова директором Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Новый руководитель музея приступит к работе с 15 июня.

Мудров работает в сфере культуры Петербурга с 1982 года. В разное время он занимал руководящие должности в государственных музеях-заповедниках «Павловск», «Ораниенбаум», Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях.