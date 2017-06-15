Белые совы и черные лебеди, обитавшие в петербургском зоопарке, поселятся в зоопарке «Орто-Дойду», который располагается на арктическом побережье Якутии.

Как сообщает ИА YakutiaMedia, перед транспортировкой переселенцев инспекторы территориального управления Россельхознадзора провели ветеринарную проверку птиц, нарушения ветеринарного законодательства не выявлены. В якутском зоопарке для сов и лебедей подготовили специальные вольеры и запасы соответствующего корма. Дальнейшую судьбу пернатых будут отслеживать высококвалифицированные специалисты зоопарка.

«Орто-Дойду» — единственный в мире зоопарк, работающий в условиях северного экстремально холодного климата. Особенностью зоопарка является также и то, что у него имеется возможность принять любое дикое животное и оказать ему необходимую помощь.