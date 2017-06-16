Бурные события последних дней затмили важные стратегические заявления, которые сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе выступления 13 июня перед комитетом сената по ассигнованиям. Глава внешнеполитического ведомства рассказал законодателям, что не было ни одной встречи с партнерами из Европы или Азии, в которых он не слышал бы настойчивых просьб нормализовать отношения с Москвой. Причем для многих это не просто вопрос экономической выгоды, но и предмет стратегического выбора.

Тиллерсон не отказался от слов критики в адрес России, но одновременно отметил, что усиление дискриминационной политики со стороны США будет препятствовать конструктивному диалогу. Как следует из слов госсекретаря, именно Вашингтон является главным препятствием для американских партнеров в их стремлении восстановить взаимовыгодные отношения с Россией. К Рексу Тиллерсону обращаются все сильные мира сего, согласно его же словам, с надеждой на новую «эру реализма» в отношениях с Москвой после периода разлада, возникшего на почве агрессивного либерального фундаментализма предшественников Дональда Трампа. Глава Госдепа прямо указал на заинтересованность американских союзников в конструктивном подходе к России, ибо ухудшение климата между Москвой и Вашингтоном может пагубно сказаться и на других странах. Кроме того, госсекретарь выступил против новых антироссийских санкций, обосновав это необходимостью действовать гибко, не в жестко очерченных рамках дискриминационных декретов, как того желали бы некоторые сенаторы и конгрессмены.

Такого рода формулировка «палки и морковки», конечно, едва ли найдет позитивный отклик в Москве. В условиях нынешней антироссийской кампании в Вашингтоне это представляется скорее изощренным дипломатическим ходом, нежели привычной дискриминационной риторикой. Ведь в ходе того же самого выступления Рекс Тиллерсон сообщил о планах своего ведомства активно работать с разными слоями гражданского общества в России и особенно — с молодежью. Это ли не вмешательство во внутренние дела? Это ли не посягательство на демократию?

Можно предположить, что президент и госсекретарь США не утеряли своего первичного желания добиться разрядки в отношениях с Россией. Более того, за истекшие четыре с половиной месяца у них прибавилось причин действовать разумно на московском направлении. Но надо оговориться, что любые проявления доброй воли могут быть встречены некоторыми американскими структурами озлобленно . Все пресловутые слушания и расследования — пример тому. Тем не менее именно смелая открытость в отношениях с Россией была бы выгодна и прибыльна Дональду Трампу.

Например, в Сирии между Москвой и Вашингтоном вполне возможны договоренности. Россия могла бы согласиться на снижение уровня присутствия там Ирана и «Хезболлы» взамен на прекращение потуг устранить законную власть Башара Асада и признание ее особых интересов в регионе. Но еще более интересным могло бы оказаться ливийское направление. План реконструкции североафриканской страны был разработан советником Дональда Трампа Майклом Флинном до его вынужденной отставки. Сейчас этой идеей заинтересовался вице-президент Майк Пенс. Речь идет о проекте «микрогородов» в прибрежной зоне. Тут также есть место для сотрудничества двух стран — ввиду наличия у России уникального многолетнего опыта в этом регионе.

Шаги на сближение с Москвой и совместные проекты с ней — это та стезя успеха, которую ищет Дональд Трамп.

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