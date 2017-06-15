Специальные центры для лечения игромании у детей необходимо создать в России. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова на своей странице в Instagram.

Омбудсмен отметила, что в настоящее время в России существует острая необходимости в таких центрах, поскольку «дети уходят из реального в виртуальный мир», а интернет помимо позитива несет в себе и негатив, поэтому необходимо создание «рычагов противодействия» ему. Она также указала на необходимость объединения усилий государства и гражданского общества. Как сообщает ОТР, предложение Москальковой по созданию центров для лечения детей от игромании обсудят на межрегиональной конференции «Защита детей в трудной жизненной ситуации. Профилактика семейного неблагополучия». Также на рассмотрение будет вынесен вопрос о расширении возможности использовать материнский капитал, в частности, на лечение детей или на платное обучение. Рассмотрят и вопрос о приостановке сокращения бюджетных мест в вузах.