В Северной столице публике официально представили кота по кличке Ахилл, который в ближайшие недели будет «работать» оракулом футбольного Кубка конфедераций. Хвостатого предсказателя журналистам, собравшимся на открытие пресс-центра турнира в Санкт-Петербурге, презентовала помощник директора Эрмитажа Мария Халтутен.

По словам сотрудницы музея, Ахилл выиграл серьезную конкуренцию у других эрмитажных котов за эту должность. Всего в музее обитает порядка 50 его сородичей, но будущий оракул Кубка конфедераций-2017 покорил всех своим позитивным нравом. Журналисты заметили, что у Ахилла подбит один глаз. В ответ сотрудники Эрмитажа пошутили, что травма, вероятно, была получена во время кошачьих баталий в подвалах музея.

Еще одна особенность полуторагодовалого Ахилла — он глухой от рождения.

— А это значит, что никто на ухо нужный результат ему не нашепчет, — пояснили работники музея.

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков признался, что к любым предсказаниям относится скептически.

— Прогноз прогнозом, но по футбольному полю бегают живые люди, — заметил он.

Однако как элемент шоу, привлечения внимания к Кубку петербургский оракул Кержакову нравится.

— Говорят, что в свое время осьминога Пауля съели (предсказывал результаты матчей ЧМ по футболу 2010 года. — «Известия»). К счастью, нашего оракула это не коснется, — сказал футболист.

Сама процедура прогнозирования будет базироваться на голоде Ахилла. Первое предсказание ожидается перед началом первого матча Кубка — в 10.00 17 июня. В Висячем саду Малого Эрмитажа коту предоставят на выбор две миски с едой, под каждой из которых будет подразумеваться та или иная сборная.

— Процедура до конца еще не отработана, — уточнили представители Эрмитажа. — Мы еще обговорим всё со специалистами.

Известно, однако, что за котом во время предсказаний разрешат наблюдать журналистам. Также прорабатывается и организация видеотрансляции.

Вопрос о том, как скажется наличие оракула на интересе туристов не только к Кубку конфедераций, но и к Санкт-Петербургу, где пройдут ключевые игры, пока остается открытым. В целом глава городского комитета по туризму Андрей Мушкарев ожидает рост турпотока в Северную столицу на 15–20% в течение пяти лет после Кубка и чемпионата мира-2018.

Кубок конфедераций FIFA-2017 проходит за год до чемпионата мира-2018 в России на стадионах, которые позднее примут и матчи мундиаля. Нынешний турнир пройдет с 17 июня по 2 июля на четырех стадионах в четырех городах (Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи).