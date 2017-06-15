Американские военные перебросили установки РСЗО HIMARS из Иордании в район сирийского населенного пункта Ат-Танф. США могут нанести удары по подразделениям сирийских войск с помощью данных систем, сообщили в четверг в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, дальность применения реактивных систем не позволяет оказывать поддержку подконтрольным США отрядам, действующим против запрещенной террористической группировки ИГ. При этом силы коалиции, возглавляемой США, уже неоднократно наносили удары по сирийским правительственным войскам, заявили в Минобороны.

«Поэтому нетрудно предположить, что подобные удары по подразделениям сирийских войск могут быть продолжены и в дальнейшем, но теперь уже с применением РСЗО HIMARS», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В министерстве добавили, что внимательно следят за обстановкой вблизи сирийско-иорданской границы.