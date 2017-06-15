В Новгородской области 17 и 18 июня впервые пройдет марафонский заплыв через озеро Ильмень. Он будет посвящен Дню памяти жертв Великой Отечественной войны.

Спортсмены стартуют с берега Ильменя напротив деревни Ужин и затем переплывут озеро, преодолев расстояние свыше 45 км. Участники будут плыть, сменяя друг друга через каждые 10–20 минут. В заплыве примут участие 12 спортсменов из Великого Новгорода и Малой Вишеры, среди них пять женщин. Самому старшему участнику заплыва Виктору Корягину 78 лет.

По правилам в воде должен находиться постоянно только один участник. На двоих спортсменов дается контрольное время 30 минут. За это время они будут должны преодолеть не меньше 1 км.

Как пишет «Новгород.ру», в среднем каждому участнику предстоит стартовать шесть раз и преодолеть около 6 км в воде при температуре 12–13 градусов. Они поплывут без перерывов, в том числе и в ночное время. Все пловцы перед марафоном пройдут тщательный медицинский осмотр.