Госдума может заложить индексацию зарплат в проект бюджета 2018 года в осеннюю сессию. Такое мнение высказал глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Тема об индексации зарплат той части бюджетников, которые не попали в майские указы, была поднята на «прямой линии» с Владимиром Путиным.

Ведущие в студии прочитали сообщения от воспитателя из Астрахани, которая в мае заработала 7935 рублей, медсестры на космодроме Восточный, получающей 10 246 рублей в месяц, и начальника пожарной команды из Саратовской области, который жалуется на зарплату в 8 тыс. рублей.

В ответ президент назвал несправедливой ситуацию, когда часть бюджетников не попала под индексацию зарплат, предусмотренную майскими указами, сообщив, что власти исправят ситуацию с 1 января 2018 года.

«Как мне представляется, будет сейчас поручение правительству, и правительство при формировании бюджета эту позицию учтет, так же как и вопросы индексации пенсий работающим пенсионерам, если такое решение будет принято, так же как и вопрос увеличения МРОТа до величины прожиточного минимума, если будет такое решение окончательно принято. То есть это всё — работа над проектом бюджета Госдумы в осеннюю сессию», — цитирует Ярослава Нилова «РИА Новости».