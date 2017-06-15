Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медпомощи пациентке из города Апатиты Мурманской области.

Девушка пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину в ходе «прямой линии».

«Следственными органами СК по Мурманской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») по фактам, изложенным в обращении 24-летней жительницы города Апатиты, поступившем на «Прямую линию с президентом Российской Федерации», — сказали в СК РФ, передает ТАСС.

Ненадлежащее исполнение должностными лицами больницы своих обязанностей могло послужить причиной постановки неверного диагноза — межпозвоночный остеохондроз и запоздалое выявление более тяжелого заболевания, время на лечение которого было упущено.