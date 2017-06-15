Порядка 8,5 млрд рублей было затрачено на модернизацию и техническое перевооружение промышленных предприятий Волгоградской области за первые три месяца в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комитета промышленности и торговли.

Отмечается, что в основном обновление производства затронуло металлургические и химические заводы. По итогам I квартала 2017 года в рамках целевых программ по модернизации было освоено около 800 млн рублей, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо прочего, около 2,1 млрд рублей было направлено на модернизацию химических заводов. Сумма вложений в текущем году увеличилась на 10,5% по сравнению с 2016-м, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

На сегодняшний день в инвестиционный портфель Волгоградской области включены 25 проектов. Совокупный объем вложений до 2027 года составляет 231 млрд рублей.