Полиция Берлина не обнаружила опасных предметов в подозрительном бесхозном чемодане, найденном ранее у железнодорожного вокзала на площади Александерплац. Перекрытие с близлежащей улицы Карла Либкнехта сняли.

В чемодане оказались только чьи-то личные вещи и белье, передает ТАСС.

Пока не сообщается, восстановлено ли движение поездов между станциями Александерплац и Фридрихштрассе.

Напомним, ранее в четверг в центре столицы Германии на вокзале Александерплац объявили тревогу из-за бесхозного чемодана.

Подозрительный предмет обнаружили около 12:30 мск, сообщает телеканал «360».