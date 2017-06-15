Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заверил, что идет работа над тем, чтобы перенаправить потоки мусора с полигона «Кучино» в Балашихе.

«Задача «Кучино» тоже закрыть как можно быстрее. Завтра это, к сожалению, сделать не получится, потому что некуда будет везти мусор. Мы работаем над тем, чтобы этот полигон перекрыть и увозить мусор туда, где иная плотность населения», — сказал губернатор журналистам.

Воробьев также отметил, что с 2014 года из 39 полигонов закрыт 21 и оставшиеся 18 «трещат по швам».

Глава Балашихи Евгений Жирков сообщил, что на закрытие полигона «Кучино» потребуется полтора-два года.