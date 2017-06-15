В Оренбургской области передвижные камеры видеофиксации смогут устанавливать частные лица. Как комментирует данную ситуацию Госавтоинспекция, такой порядок контроля безопасности на дорогах вполне допустим и считается законным.

В управлении ГИБДД пояснили, что видеофиксаторы, находясь в ведении областного дорожного хозяйства, передаются на эксплуатацию частным лицам, с которыми заключается договор. Они же паркуются на обочинах и следят за передвижными комплексами.

Теперь, как сообщает РИА «Оренбуржье», Госавтоинспекция будет заключать госконтракты с частниками, которые будут эксплуатировать и обслуживать данные комплексы, а также доставлять распечатки копий о зафиксированных административных правонарушениях. Кроме того, будут предусмотрены штрафы и их размеры за порчу оборудования. Однако в законе также будут дополнения, которые будут защищать и того, кто непосредственно эксплуатирует комплексы видеофиксации. Напомним, что сейчас на территории Оренбурга уже работают 63 стационарных и 42 передвижных комплекса, которые принадлежат частной компании ГУДХОО.