На заседании комитета по образованию Брянска обсудили размер финансирования на питание школьников. Чиновники предложили увеличить лимит на питание для детей из малообеспеченных семей до 37 рублей в сутки. Учащимся, на которых выделяется по 7 рублей в день, предложили покупать обеды или пользоваться буфетом.

Депутаты горсовета инициативу чиновников горадминистрации не поддержали. Они считают, что следует увеличить сумму, выделяемую на каждого ребенка, сообщает интернет-газета «Брянские новости». К единому решению участники заседания не пришли, вопрос пока остается открытым.

Председатель комитета по образованию горсовета Игорь Афонин отметил, что необходимо найти оптимальный вариант распределения бюджетных денег на организацию школьного питания. Он также добавил, что необходимо оставить финансирование льготных категорий учащихся в том же объеме и увеличить размер дотации для младших классов. Окончательное решение примут к началу учебного года.

Сообщается, что сейчас ежедневно на питание детей из малообеспеченных семей тратится 27 рублей в сутки, на детей-инвалидов — 52 рубля, детей из многодетных семей, проживающих в пансионатах, — 167 рублей. Остальным категориям выделяют по 7 рублей в сутки.