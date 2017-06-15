Бывшее здание военкомата, а в настоящем — учебный корпус ТГУ — больше не будет портить облик центральной части Тамбова. Администрация города решила закрыть разваливающееся здание фальшфасадом. Это точная копия здания до его разрушения, напечатанная на баннерной ткани.

Как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», такая своеобразная реконструкция заняла всего несколько дней. Сначала была смонтирована металлическая конструкция с крепежами для рисунков, а затем был растянут рисунок на шнуры. Угловую часть здания решено было завесить праздничной световой конструкцией. Балкон украсили декорацией ко Дню Победы.

Напомним, что весной, 18 апреля этого года, у здания обвалилась двухметровая стена, которая выходила во двор. По мнению экспертов, причиной обвала стали нижние ряды кладки, которые со временем потеряли прочность из-за постоянных промоканий. Здание не использовалось более 10 лет.