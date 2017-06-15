Пожаловавшейся Путину ставропольчанке перевели 60 тыс. рублей
На счет пострадавшей от паводка жительницы Ставрополья переведено 60 тыс. рублей.
Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«На банковский счет домовладения заявительницы из села Краснокумское уже переведена компенсация в размере 60 тыс. рублей», — приводит слова главы региона его пресс-служба.
Владимиров отметил, что пока в край не поступили выделенные для помощи пострадавшим федеральные средства, выплаты ведутся из регионального бюджета.
В четверг жительница Ставропольского края, пострадавшая от паводка, в ходе «прямой линии» пожаловалась президенту России Владимиру Путину, что так и не получила положенной компенсации.
По указанию Генпрокуратуры РФ прокуратура Ставропольского края начала проверку по фактам, приведенным в обращении.