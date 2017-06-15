На счет пострадавшей от паводка жительницы Ставрополья переведено 60 тыс. рублей.

Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«На банковский счет домовладения заявительницы из села Краснокумское уже переведена компенсация в размере 60 тыс. рублей», — приводит слова главы региона его пресс-служба.

Владимиров отметил, что пока в край не поступили выделенные для помощи пострадавшим федеральные средства, выплаты ведутся из регионального бюджета.

В четверг жительница Ставропольского края, пострадавшая от паводка, в ходе «прямой линии» пожаловалась президенту России Владимиру Путину, что так и не получила положенной компенсации.

По указанию Генпрокуратуры РФ прокуратура Ставропольского края начала проверку по фактам, приведенным в обращении.