В Латвии создана платформа для российско-американского диалога, где эксперты и парламентарии из России и США смогут обсуждать проблемы между двумя странами и искать пути выхода из сложных ситуаций. Об этом «Известиям» рассказали авторы инициативы: председатель фракции партии «Согласие» в латвийском Сейме Янис Урбанович и президент российского Института современного развития (ИНСОР) Игорь Юргенс. Первое заседание новой структуры состоится в конце сентября. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил «Известиям», что поддерживает инициативу, однако готовность американских коллег к открытому обсуждению пока вызывает вопросы.

Президент ИНСОР и координатор платформы с российской стороны Игорь Юргенс рассказал «Известиям», что первая встреча в рамках латвийского диалога состоится в конце сентября. Площадка была создана на базе мозговых центров и исследовательских институтов России, США и Латвии. Это The Atlantic Council — с американской стороны, ИНСОР и Институт мировой экономики РАН — с российской, Балтийский форум — с латвийской. От Штатов работу платформы курирует бывший посол в России и экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу. Эту информацию «Известиям» подтвердили и в The Atlantic Council.

— Основным диалогом будет российско-американский, но у Латвии тоже будет свой голос. К первой встрече в конце сентября стоит задача разработать основу этого диалога, которая была бы интересна для руководителей наших стран. Мы будем разрабатывать и обкатывать идеи, которые могут быть использованы исполнительной властью России и США, — сказал Игорь Юргенс.

По словам латвийского парламентария Яниса Урбановича, новая трансатлантическая платформа будет способствовать контактам российских и американских сенаторов, а также экспертов. И Латвия как площадка для диалога была выбрана неслучайно.

— Формирование площадки было утверждено 27 мая. Летом пройдут институциональные становления. Важно, что российские и американские сенаторы поддержали эту идею. Для Латвии диалог между Москвой и Вашингтоном жизненно важен. Есть хороший шанс, что Россия и США все-таки договорятся. Мы надеемся на это, поскольку пока ощущаем себя некомфортно. Россияне и американцы знают, как «дать друг другу сдачи», но на нас это положительно не отразится. Мы, живущие на этой глобальной меже, ощущаем противостояние острее, нежели в Москве и Вашингтоне, — пояснил «Известиям» Янис Урбанович.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил «Известиям», что поддерживает инициативу , однако одной лишь готовности со стороны России мало, чтобы латвийские встречи дали положительный результат.

— Пока сознанием большинства сенаторов и конгрессменов США владеет массовый психоз. Я благодарен тем, кто выступает с такими инициативами, и выражаю готовность с нашей стороны к диалогу, однако испытываю большой скепсис в отношении того, что противоположная сторона также к этому готова. Важно, чтобы участники подобных встреч приезжали открытыми к аргументам друг друга и были реально настроены искать точки соприкосновения , — отметил российский сенатор.

Интересно, что из всех мозговых и исследовательских центров в США создатели площадки выбрали The Atlantic Council. На первый взгляд такое решение может показаться странным, ведь центр никогда не отличался симпатиями к нынешнему руководству в Вашингтоне во главе с Дональдом Трампом, которого многие эксперты The Atlantic Council до и после выборов активно критиковали. Кроме того, и внешнеполитический курс России в центре всегда воспринимался весьма негативно. Однако всё еще действующим председателем центра является Джон Хантсман, которому прочат должность посла в Москве. Возможно, это и сыграло ключевую роль.

По мнению директора евразийского центра в The Atlantic Council и экс-посла США на Украине Джона Хербста, центр был выбран потому, что он — «один из немногих в Вашингтоне, который работает как с республиканцами, так и с демократами».

— Диалог между двумя ведущими державами всегда полезен и нужен. Учитывая текущее состояние российско-американских отношений, мы считаем, что сейчас особенно хорошее время для того, чтобы начать честный и открытый разговор, — сказал «Известиям» Джон Хербст.