15-я «Прямая линия с Владимиром Путиным» стала самой высокотехнологичной. Впервые в режиме реального времени на экран транслировались SMS-сообщения без предварительной фильтрации. В итоге зрители программы смогли увидеть весь спектр вопросов — вплоть до «неудобных» и откровенно провокационных. В традиционный формат работы колл-центра были впервые интегрированы видеозвонки из «Одноклассников» и включения «социальной стены» SNWall, которую в ходе «прямой линии» задействовали для мониторинга социальных сетей.

За две недели до эфира коммуникационная платформа начала аккумулировать все сообщения из соцсетей более чем по 50 хэштегам, так или иначе связанным с программой. К вечеру 14 июня общее число собранных системой SNWall постов превысило 300 тыс. Такое же количество публикаций система зафиксировала и за четыре часа до старта «прямой линии».