Путин: администрация Обамы сделала всё, чтобы Трамп не смог выполнить обещаний
Команда предыдущего президента США Барака Обамы сделала всё, чтобы новый глава государства Дональд Трамп не смог выполнить обещания.
Об этом сказал президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.
«Ну и что совсем уж плохо, насколько я себе представляю, уходящая команда насоздавала, наложила ему (Трампу) столько мин кругом и создала условия, при которых ему трудно выполнять свои обещания, данные народу. Но на самом деле мы не ждем ничего революционного», — сказал российский президент.
Фильм «Путин» состоит из четырех серий, их показывает американский телеканал Showtime.