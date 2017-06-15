Команда предыдущего президента США Барака Обамы сделала всё, чтобы новый глава государства Дональд Трамп не смог выполнить обещания.

Об этом сказал президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

«Ну и что совсем уж плохо, насколько я себе представляю, уходящая команда насоздавала, наложила ему (Трампу) столько мин кругом и создала условия, при которых ему трудно выполнять свои обещания, данные народу. Но на самом деле мы не ждем ничего революционного», — сказал российский президент.

Фильм «Путин» состоит из четырех серий, их показывает американский телеканал Showtime.