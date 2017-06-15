Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не считает необходимым специальный мандат Евросоюза для переговоров по проекту «Северный поток-2», но «правовые вопросы должны быть выяснены».

По словам Мерель, существуют правовые вопросы, которые нужно выяснить в связи с «Северным потоком-2».

«Я не считаю, что нам для этого нужен специальный мандат, но просто правовые вопросы должны быть выяснены», — цитирует канцлера «РИА Новости».

Ранее зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что компания не видит экономической целесообразности в обсуждении проекта «Северный поток-2» с Еврокомиссии в рамках мандата от стран Евросоюза. ЕК направила запрос Совету ЕС о получении мандата на проведение переговоров с Россией для создания специальной юридической базы, на основе которой, по мнению ЕК, должен работать будущий газопровод «Северный поток-2».