Новый смартфон iPhone 8 от Apple оснастят беспроводной зарядкой и функцией водонепроницаемости. Об этом заявил представитель индийского сборщика iPhone компании Wistron Робер Хванг.

По его словам, новые функции смартфона усложнили процесс сборки популярных гаджетов. В то же время Хванг отметил, что сам сборочный процесс для предыдущих поколений смартфона не изменился, лишь новые функции требуют другого тестирования.

Как сообщают «Дни.Ру», с изменениями в производстве и сборке iPhone может быть связан возможный перенос презентации новинок от Apple с традиционной сентябрьской на более позднее время.