Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимости в силовой поддержке при изъятии документов в «Гоголь-центре» не видит, более того, по мнению главы государства, это было неумно и нелепо.

«Ничего умного здесь я не вижу. Потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, бухгалтерию с силовой поддержкой. Просто нелепо», — сказал Путин в ходе «прямой линии».

В мае в московском театре «Гоголь-центр» и дома у его художественного руководителя Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств.