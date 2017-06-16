Продажи авиабилетов по внутренним направлениям в России выросли на 27% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Известиям» сообщили в Ростуризме. Чаще всего отдыхать на отечественные курорты едут жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Самары. По оценкам экспертов отрасли, туристическая активность в городах-миллионерах в этом году превысила докризисные показатели.

Рейтинг самых путешествующих городов России специалисты Ростуризма составили на основе данных о бронировании авиабилетов в мае 2017 года. Самыми востребованными курортами стали Сочи и Крым.

– Высокие показатели по внутреннему туризму связаны с численностью населения городов и удобством авиаперелетов. В целом продажи авиабилетов по внутренним направлениям по сравнению с 2016 годом выросли на 27%. Этому поспособствовало и снижение цен на перелеты, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Ростуризма. В ведомстве отметили, что средний чек на авиабилеты по России за год снизился более чем на 20%.

По данным сервиса Aviasales, средняя цена билетов в Сочи (туда-обратно) упала за год на четверть (до 10 843 рублей), в Крым — на 10% (до 11 264 рублей). Перелет из столицы в Сочи (туда и обратно) стоит примерно 8,8 тыс. рублей. Путешествие на самолете в Симферополь (туда-обратно) москвичам обойдется в 9,3 тыс. рублей, а жителям Петербурга — в сумму около 16 тыс. рублей.

Генеральный директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев сообщил «Известиям», что снижению цен на авиаперелеты по России поспособствовал переход российских авиакомпаний на гибкое ценообразование и внедрение безбагажных тарифов. В целом показатели туристической активности в городах-миллионерах достигли и превысили уровень 2015 года. Туристы вновь начинают массово путешествовать.

PR-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис рассказал «Известиям», что самыми популярными внутренними направлениями на лето-2017 из Москвы стали Симферополь и Сочи. Из Петербурга — Симферополь, Москва, Сочи. Из Екатеринбурга — Москва, Сочи, Петербург.

Директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес отметил, что наравне с Москвой и Петербургом Екатеринбург и Сочи имеют большие аэропорты, откуда часто выполняют рейсы многие популярные авиакомпании по самым разным маршрутам. Соответственно, билеты стоят недорого. Это позволяет пассажирам чаще путешествовать или совершать бизнес-поездки.

В пресс-службе группы компаний «Слетать.ру» «Известиям» рассказали, что Екатеринбург занял третье место в исследовании Ростуризма за счет аэропорта, который принимает не только туристов Свердловской области, но и всего Уральского округа.

— Из Екатеринбурга доступна расширенная полетная программа с большим количеством направлений, авиакомпаний и туроператоров, в отличие от, например, Сургута и Тюмени, — сообщили в компании.

Почти двукратный рост по объему продаж авиабилетов специалисты Biletix отметили и в Самаре. По словам Александра Сизинцева, количество проданных авиабилетов с лета-2015 выросло на 43%. Сегодня Самару можно назвать одним из самых туристически активных регионов.

Кроме внутренних направлений, жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Самары чаще, чем путешественники из других регионов, летают и за границу.

Основная масса туристов этим летом выбирает Турцию. По данным «Слетать.ру», путевки в эту страну ищут 30% москвичей, 44% екатеринбуржцев, 56% челябинцев, 48% жителей Самары и 28% жителей Петербурга.