Евросоюз намерен продлить действие ограничительных мер в отношении России, но соответствующее решение еще не принято.

«Продление санкций против России будет обсуждаться самими странами-членами, это решения, принимаемые ЕС. Мы ожидаем, что санкции будут продлены», — цитирует высокопоставленного представителя ЕС «РИА Новости».

Как уточняет агентство, другой европейский источник напомнил, что формальное решение о продлении санкций против Крыма и Севастополя будет принято в понедельник, 19 июня.

ЕС принял несколько решений о санкциях в отношении РФ из-за кризиса на Украине. Санкции против Крыма и Севастополя продлеваются ежегодно, они истекают 23 июня.