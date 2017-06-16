Республиканская партия усилит охрану членов Сената и Палаты представителей и временно уменьшит количество публичных выступлений официальных лиц. Эти меры принимаются после покушения на конгрессмена Стива Скализа, сторонника президента США Дональда Трампа, рассказали "Известиям" высокопоставленные источники в партии. Собеседники издания полагают, что атаки на конгрессменов, поддерживающих хозяина Овального кабинета, могут повториться.

Источники в Республиканской партии сообщили «Известиям», что сейчас значительно усиливается охрана партийцев, а кроме того - временно снижается частота и количество их публичных выступлений. На такой шаг партия вынуждена была пойти в связи с угрозой повторения нападений «одиноких стрелков».

- Стрельба в представителей Сената, а также тяжелое ранение [Стива] Скализы (конгрессмен-республиканец. - "Известия") шокировали руководство партии. Предпринимаются дополнительные меры по усилению безопасности 52 сенаторов и 241 члена нижней палаты Конгресса. Специалисты по безопасности уведомили представителей партии, что угроза новых нападений сохраняется, - заявил один из собеседников "Известий".

Что касается президента Дональда Трампа, то службе безопасности Белого дома пришлось пойти на беспрецедентный шаг и запретить ему, а также вице-президенту Майку Пенсу публичные выступления, намеченные на ближайшие дни.

14 июня 66-летний стрелок Джеймс Ходкинсон, призывавший «уничтожить Трампа и его компанию», открыл огонь по конгрессменам, которые проводили тренировку накануне благотворительного бейсбольного матча в штате Виргиния . Он успел произвести почти 100 выстрелов, в результате чего пострадали пять человек. Сам стрелок был ранен приехавшими на место событий полицейскими и позже скончался в больнице.

Живший в трейлере стрелок-одиночка Джеймс Ходкинсон был ярым противником Дональда Трампа . Он даже подписал сетевую петицию об импичменте президента США, а незадолго до стрельбы на бейсбольном поле опубликовал в своем "Facebook" угрозы президенту. Брат стрелка Майкл Ходкинсон сказал в интервью The New York Times, что после победы Дональда Трампа на выборах Джеймс обезумел и окончательно разочаровался в Республиканской партии. Как заявили в ФБР, стрелок готовил атаку в течение нескольких месяцев, обзавелся ножом и пистолетом . Более того, он еще в марте поселился недалеко от места , где было совершено нападение.

По мнению экспертов, усиление мер безопасности в отношении республиканцев говорит о том, что противники главы Белого дома радикализируются, и повторение атак в отношении представителей администрации и политиков, которые симпатизируют Дональду Трампу - вполне возможно.

- Сейчас некоторые конгрессмены получают угрозы со стороны радикально настроенных граждан. В США налицо острая поляризация Конгресса, СМИ, а теперь - и общества. Политическая система страны находится в кризисе, что как раз и проявляется в таких акциях, - сказал «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

Политолог Андраник Мигранян уверен, что стрельба в Виргинии - свидетельство глубокого раскола американского общества .

- При этом массовые расстрелы, к сожалению, довольно часто случаются в США. Американская традиция богата различными стрелками и радикально настроенными одиночками. Поэтому исключать повторения подобных акций нельзя, - сказал эксперт «Известиям».