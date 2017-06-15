Россия исходит из того, что совместная с Японией работа на Курильских островах возможна, но без повышения доверия и из-за нерешенных вопросов по обеспечению безопасности говорить о совместной хозяйственной деятельности в регионе пока преждевременно. Об этом Владимир Путин сообщил журналистам в четверг после окончания «прямой линии».

«Мы исходим из того, что совместная работа на островах возможна, и мы к этому относимся так, что мы должны создавать благоприятные условия для решения территориальных проблем. Какую форму приобретут окончательные решения, мы пока не знаем», — цитирует Путина ТАСС.

По словам российского лидера, «без создания соответствующих условий, которые должны выражаться повышением доверия, сделать вообще ничего невозможно».

Он добавил, что существуют и отягощающие эту проблему вопросы.

«А именно — вопросы обеспечения безопасности, в том числе и в этом регионе, обязательства Японии перед своими союзниками. Это всё вещи, которые требуют тщательного и взвешенного рассмотрения и проработки. Вот в зависимости от того, как пойдет эта работа, и будет принято окончательное решение», — заявил президент.