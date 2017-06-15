Организаторы фестиваля «Железный град» добились исключения плато над Городищенским озером из границ памятника природы «Изборско-Мальская долина». Об этом говорится в письме директора музея-заповедника «Изборск» Наталии Дубровской в адрес исполнительного директора «Центр исторических проектов «Доблесть эпох» Олега Лукьянова. Там отмечается, что инициативу реконструкторов поддержали и в изборском музее.

Таким образом, уточняет Псковская лента новостей, снят запрет на проведение на этом плато массовых мероприятий, включая военно-исторические фестивали.

Напомним, международный фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» традиционно проходит в начале августа в Старом Изборске.

В это время сюда съезжаются реконструкторы со всей России и из-за рубежа. Основные элементы программы — конные и пешие турниры, соревнования лучников, показ исторических костюмов и доспехов, а также массовое сражение — бугурт.