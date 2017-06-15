Власти Шелеховского района Иркутской области проверят условия оплаты труда учительницы средней общеобразовательной школы Алены Остальцовой, которая пожаловалась президенту России Владимиру Путину на низкую заработную плату. По словам главы Шелеховского муниципального округа Максима Модина, в ближайшее время будет проведена проверка расчетов и условий оплаты труда педагога.

«Линейка по заработной плате в районе выдерживается, ни одного нарушения не было. Что касается подъемных, о которых говорила Алена Остальцова, ей, как и всем молодым специалистам начисляется надбавка. Ежемесячно отчет по зарплате всех сотрудников образования уходит в Министерство образования Иркутской области, проходят разные проверки», — приводит слова Модина ИА IrkutskMedia.

Ранее Алена Остальцова задала свой вопрос российскому президенту в ходе «Прямой линии». Молодой педагог рассказала, что отработала учителем начальных классов год. Ее заработная плата составляет около 16, 5 тыс. рублей. Женщина рассказала президенту, что за этот период она не получала подъемные как молодой специалист, однако несмотря на это, учитель отметила, что очень любит свою работу.

Президент ответил, что средняя зарплата в Иркутской области должна составлять порядка 30 тыс. рублей.

«Что происходит на практике? Деньгами учителей распоряжается сама школа, она определяет штатное расписание и доплаты к окладу. Ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги, но неясно, почему в 2-3 раза меньше. Такой разницы быть не должно, и местные власти обратят на это внимание», — подчеркнул глава государства.