Во время «прямой линии» в четверг президент России Владимир Путин прокомментировал акции протеста, которые прошли в стране.

Глава государства отметил, что такие мероприятия «всегда возможны в рамках демократических процедур», а любые формы протеста должны соответствовать закону.

«Думаю, что это правильный, хороший способ донести до власти, до любой власти в любой стране, в том числе и в России, точку зрения людей, которые не согласны в чем-то с действующими властями», – сказал он.

Путин при этом отметил, что считает недопустимыми митинги, которые проводятся для самораскрутки и решения личных вопросов определенных лиц.