Роспотребнадзор забраковал и снял с продажи в 11 раз больше импортной молочной продукции и в 7,5 раза больше отечественных фруктов и ягод по результатам работы в прошлом году по сравнению с 2015 годом. В разы выросло количество не соответствующих нормам российского и зарубежного мяса, отечественных овощей и молочной продукции. Производители считают причиной увеличения забракованной продукции не ухудшение ее качества, а ужесточение контроля. В Роспотребнадзоре при этом отмечают, что объем выведенных из оборота продуктов нельзя считать значительным.

Роспотребнадзор в прошлом году в разы увеличил количество забракованных молочных продуктов, мяса, фруктов и овощей. Об этом сказано в докладе службы «Состояние продовольственного сырья и пищевых продуктов» по итогам 2016-го, с которым ознакомились «Известия».

Из импортного продовольствия больше всего количество забракованной продукции увеличилось в категории «молоко и молочные продукты» — в 11 раз, до 116,5 т против 10,4 т годом ранее. Также в 1,5 раза увеличилось количество найденного Роспотребнадзором импортного некондиционного мяса и мясопродуктов — до 287,5 т.

Из отечественных продуктов больше всего увеличилось число забраковок в категории «плоды, ягоды» — в 7,5 раза, до 255,4 т. Овощей сняли с продажи в пять раз больше — 573,3 т. Количество забракованного российского молока и молочных продуктов увеличилось в четыре раза, до 482 т. Вдвое больше в сравнении с прошлым годом сняли с продажи «мяса и мясопродуктов», а также «птицы и птицеводческой продукции» — 325,7 т и 118,1 т соответственно.

В докладе Роспотребнадзора уточнено, что продукция браковалась «по результатам контроля происхождения, качества и безопасности». Всего ведомство забраковало более 3 тыс. т продовольствия из 73 тыс. партий. В 2015 году Роспотребнадзор забраковал 80,5 тыс. партий продукции общим объемом 2,4 тыс. т.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что ведомство бракует не соответствующую требованиям продукцию.

— Например, отсутствуют сопроводительные документы, не позволяющие отследить происхождение и путь продукции, несоответствие по микробиологическим и физико-химическим показателям, просроченная. Продукция выявляется в магазинах, распределительных центрах, учреждениях социального питания, — сказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там же уточнили, что после забраковки продукция «снимается с продажи и уничтожается хозяйствующим субъектом (например, магазином)». В пресс-службе не смогли объяснить, с чем связано увеличение количества выявленных не соответствующих нормам продуктов, но заметили, что зачастую продукция бракуется целыми партиями. Представитель Роспотребнадзора добавил, что объем забракованной продукции всё же нельзя назвать большим. Для сравнения: только москвичи потребляют 31 тыс. т продуктов в сутки.

В Минсельхозе не ответили на вопрос «Известий», в чем видят причину увеличения объема забракованной сельхозпродукции.

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов отметил, что изъятия Роспотребнадзора невелики на фоне объемов продукции на рынке — например, только отечественные производители выпускают на рынок порядка 11 млн т цельномолочной продукции в год.

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин связывает увеличение объема забракованной продукции с более пристальным контролем, а не ухудшением ее качества. Он предположил, что большая часть некондиционного мяса поступает с нелегальных и полулегальных пунктов убоя скота.

Президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев заявил, что среди импортных овощей, фруктов и ягод брака может быть гораздо больше, и посоветовал Роспотребнадзору сместить фокус проверок на зарубежные поставки.