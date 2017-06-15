Семеро китайских туристов упали с эскалатора на станции «Площадь Революции» в Московском метрополитене, сообщили в пресс-службе метро.

Как уточняется, двое туристов получили черепно-мозговые травмы. Инцидент произошел в 14:40 мск.

По сообщениям очевидцев, женщине из группы туристов стало плохо, и она упала в обморок, по инерции зацепив и остальных туристов. В итоге с эскалатора упали семь человек.

Пострадавшим немедленно вызвали скорую помощь.

«Приехавшие медики установили, что два человека получили черепно-мозговые травмы, остальные получили ушибы, растяжения и ссадины, одному из них помощь не потребовалась», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что дежурный по эскалатору оперативно среагировал на инцидент и отключил эскалатор.