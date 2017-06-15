Сотрудники Следственного комитета организовали проверку после сообщения в ходе «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным о незаконном строительстве жилых домов около полигона твердо-бытовых отходов «Кучино».

Приказ провести проверку отдал руководитель подмосковного главка СК РФ.

«Должностными лицами администрации городского округа Балашиха, как установлено следствием, вопреки действующему законодательству РФ и в нарушение законных прав и интересов граждан, выдано разрешение на строительство многоквартирных домов, расположенных вблизи открытого в 1964 году полигона бытовых и промышленных отходов», — сообщили в СК.

В рамках проверки следователи дадут всестороннюю правовую оценку действиям местных чиновников, контролирующих органов и представителей организации-застройщиков.