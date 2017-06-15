Россия очень рассчитывает, что нынешние украинские власти будут выполнять Минские договоренности. Такую надежду Владимир Путин выразил, общаясь с журналистами по окончании «прямой линии».

«Очень рассчитываем на то, что ума, здравого смысла и ответственного отношения к делу хватит и у сегодняшнего киевского руководства для того, чтобы реализовывать те соглашения, те договоренности, которые были достигнуты в результате достаточно сложной работы, я имею в виду прежде всего Минские соглашения», — цитирует президента ТАСС.