Российский президент Владимир Путин заявил, что если он и будет проводить следующую «прямую линию», то только в том же формате. Об этом он сказал в ответ на вопрос, будет ли еще «прямая линия» с Владимиром Путиным или эта стала последней.

«Ну, если и будет какая-то линия, то она будет только прямая, вот как сегодня», — ответил он.

Прошедшая 15 июня «прямая линия» стала 15-й для российского президента. Всего она продлилась четыре часа, Владимир Путин успел ответить на 73 вопроса.

Первая «прямая линия» состоялась 24 декабря 2001 года.