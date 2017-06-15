Президент России Владимир Путин заявил, что не обсуждал продажу медиахолдинга РБК с участниками сделки. Об этом глава государства сказал в ходе «прямой линии» в четверг.

«С Михаилом Прохоровым [чьи структуры владеют РБК] не встречался, но я могу себе представить, что такая встреча может состояться», — также добавил президент.

По его мнению, «такие СМИ, как РБК нужны».

«Я, честно говоря, даже сам смотрю и тот пакет информационный, который я вижу на экранах, в принципе, считаю полезным. Мне нравится. Но о каком-то давлении, во всяком случае, я не знаю», — заявил Владимир Путин.