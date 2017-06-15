Россия заняла 45-е место в рейтинге инновационного развития по версии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

По сравнению с прошлым годом результат ухудшился, Россия опустилась в рейтинге сразу на две позиции.

В тройке лидеров оказались Швейцария, Швеция и Нидерланды. Всего в исследовании ВОИСа приняли участие 127 стран.

Рейтинг основывается на «глобальном инновационном индексе», учитывающем такие параметры, как условия для бизнеса, образование, развитие институтов и инфраструктуры.

В этом году главной темой исследования стали инновации в сельском хозяйстве и продовольственном производстве.

По этим показателям Россия, занявшая 45-е место, опередила Украину (50-е место), Молдавию (54-е), Армению (59-е), Грузию (68-е) и Белоруссию, которая оказалась на 88-й строчке рейтинга.

Как поясняют авторы исследования, ослабление России в рейтинге связано с ухудшением позиций университетов страны в международных рейтингах.