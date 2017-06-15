Российский президент Владимир Путин признался, что не запоминает анекдоты про себя. В ходе «прямой линии» президента спросили, как он относится к шуткам о себе. Путин ответил: «Смотря какие анекдоты».

«Нет, я их не помню, вы думаете, я их запоминаю, что ли? Я ни одной книжки про себя не прочитал, а анекдоты уж точно не запоминаю», — рассмеялся глава государства в ответ на просьбу ведущей рассказать какой-нибудь анекдот о нем.

«Прямая линия» с президентом Путиным продлилась около четырех часов. Он ответил на 73 вопроса.