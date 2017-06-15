В Орловской области организована доследственная проверка по факту необеспечения женщины лекарственными средствами. Об этом в четверг сообщает Следственный комитет РФ.

В ходе «прямой линии» к Владимиру Путину по видеосвязи обратилась жительница города Орла. Женщина пожаловалась на то, что на протяжении полугода она не обеспечивается жизненно необходимыми лекарствами и потому вынуждена отстаивать свои права в суде.

Следственные органы СК РФ проверят, действительно ли бездействовали должностные лица, и примут процессуальное решение.