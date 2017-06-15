Президент России в ходе «прямой линии» сообщил, что в России к концу 2018 года появится линейка отечественных машин, включающая автомобиль для первых лиц государства.

На вопрос, когда президент России будет ездить на отечественном автомобиле, Путин ответил: «Надеюсь, что скоро».

По мнению главы государства, «такая страна, как Россия, должна производить линейку автомобилей, которыми пользуются в том числе первые лица».

«Мы сейчас работаем над этим. К концу 2018 года уже это появится — это будет линейка машин — не только лимузинов, в нее войдут также внедорожник, микроавтобус и т.д.», — сказал Путин.