Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» пообещал ускорить реализацию программы расселения жителей из так называемых вагонных городков. По его словам, главная проблема заключается в том, что эти бараки жильем не являются, поэтому не подпадают под программу расселения аварийного жилья. При этом деньги на расселение в госпрограмме «Жилище» есть, отметил он.

«Прошу коллег из регионов подсчитать, сколько людей нуждается в расселении. Рассматривать это как поручение», — сказал президент.

Данный вопрос больше всего актуален для населенных пунктов в зоне Байкало-Амурской магистрали, особенно для города Северобайкальск, где люди до сих пор живут в строительных вагончиках.