В Пскове будет отреставрирован храм святых Косьмы и Дамиана с Примостья. Условия конкурса на разработку проекта реставрации размещены на сайте госзакупок.

Максимальная сумма контракта — 2,1 млн рублей. Проект должен быть подготовлен к 25 декабря 2017 года. Сейчас состояние церкви оценивается специалистами как неудовлетворительное, а в некоторых местах — как аварийное, отмечает Псковское агентство информации.

Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья является памятником истории и культуры федерального значения. Это один из известнейших памятников псковской архитектуры ХV–XVI веков. Храм стоит на Запсковье, на развилке улиц Леона Поземского и Герцена. В древности это место называли Званницким крестом.