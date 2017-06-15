Двое жителей Краснодарского края предстанут перед судом за хищение 3,5 км проводов с территории ЛЭП, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

В ходе следствия установлено, что в течение недели обвиняемые срезали алюминиевые провода с линии электропередачи недалеко от поселка Пролетарского, после чего сдавали их в ближайший пункт приема металла.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает ИА KrasnodarMedia.