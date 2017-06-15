В строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск–Екатеринбург будет принимать участие китайская корпорация. Соответствующее соглашение заключено с властями Челябинской области на ЭКСПО-2017 в Харбине.

Магистраль будет интегрирована в перспективный высокоскоростной коридор Берлин–Москва–Астана–Пекин. Этим объясняется интерес China Railway Group Limited к проекту, отмечает ИА «Урал-пресс-информ».

Компания будет участвовать в выборе инфраструктуры, разработке механизмов управления рисками в проекте, эксплуатации после строительства и финансировании. Китай имеет самую протяженную сеть ВСМ в мире, поэтому опыт этой страны является очень ценным в новом проекте.