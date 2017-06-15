Заявки на регистрацию брендов «В армии вкусно», «Военторг», «Вежливые мишки» и «Русские идут» подала в Роспатент компания «Военторг». Соответствующие документы имеются в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

На сайте компании в каталоге продукции в категории товаров для детей указаны толстовки и футболки с надписью «Вежливые мишки» и изображением животных в военной форме разных родов войск. Та же самая надпись наносится и на детские игрушки, передает ТАСС.

В «Военторге» пока не стали раскрывать секрет, как планируется использовать бренды «Русские идут» и «В армии вкусно».

АО «Военторг» принадлежит Минобороны России. «Военторг» занимается пошивом военной формы и является единственным поставщиком имущества для ВС РФ, передает агентство городских новостей «Москва».

Компании принадлежит сеть магазинов по всей стране. Также она занимается организацией банно-прачечного обслуживания, питания и других услуг в сфере бытового обеспечения военнослужащих.