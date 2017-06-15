Уже в августе в Бурятии должна заработать первая солнечная электростанция. Сроки запуска обозначили в региональном министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

СЭС строится в Бичуринском районе, ее мощность составит 10 МВт. Стоимость проекта — 1,096 млрд рублей. Инвестирует в проект группа «Хевел», которая является совместным предприятием Группы компаний «Ренова» и «Роснано». Прогнозируемый объем производства электроэнергии — более 14,5 ГВт в год.

Во время строительства используются солнечные модули нового поколения, которые производят в Новочебоксарске. Выработанная на СЭС электроэнергия будет поставляться на оптовый рынок, сообщает ИА FlashSiberia.

В 2018 году в Бурятии планируется ввод в эксплуатацию второй СЭС, Гусиноозерской, мощность которой составит 15 МВт.

Ранее «Известия» писали о том, что группа «Хевел» вкладывает 12 млрд рублей в строительство пяти СЭС на Алтае. В сентябре 2016 года там была запущена уже третья электростанция мощностью 5 МВт. В ее строительство компания вложила более 500 млн рублей. Первые две были введены в эксплуатацию в 2014 и 2015 годах.