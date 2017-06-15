Законопроект, позволяющий врачам дистанционно ставить диагнозы и выписывать рецепты, принят Госдумой в первом чтении.

Авторы документа предложили разрешить осуществление медицинских консультаций дистанционно.

Также законопроектом предусмотрено создание единой информационной системы в сфере здравоохранения, которая обеспечит взаимодействие всех медицинских структур и позволит собрать в одном месте электронные медицинские карты пациентов.

Тем не менее глава профильного комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что такое нововведение не отменяет ответственности врачей за их работу.

«Это совершенно не убирает такого понятия, как ответственность лечащего врача, который и сейчас принимает решения, исходя из мнений консультантов, но именно он несет ответственность за качество лечебно-диагностического процесса», — сказал Морозов.

Если законопроект будет принят, врачи смогут с помощью электронных сервисов проводить дистанционные консультации и консилиумы.