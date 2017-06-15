При досмотре на Красноперекопском таможенном посту у мужчины обнаружили 474 монеты, которые он тайно пытался ввезти с Украины в Крым.

Юбилейные монеты Национального банка Украины мужчина вез в багажном отделении автомобиля. Они находились в пластмассовых капсулах. По предварительной оценке, стоимость нелегального груза составляет более €2,5 тыс. Вес равен 8 кг.

Как сообщает ИА «Крыминформ», задержанный мужчина не смог предоставить документы о стоимости монет, а также не имел таможенной декларации на них. Обнаруженные ценности специалисты отправили на экспертизу.