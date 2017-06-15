К срокам заключения от 15 до 18 лет Московским окружным военным судом приговорены пятеро руководителей подразделения столичной ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимые, все пятеро — граждане республики Таджикистан — были признаны виновными в «организации деятельности организации, которая в РФ признана террористической».

Они вели активную вербовочную деятельность в «Хизб ут-Тахрир», пропагандировали идеи радикального ислама, а также выступали за построение на территории РФ исламского халифата.

Амирхан Нумончонов приговорен к 15 годам заключения, Алишер Хусейнов — к 15,5 годам, Сухроб Иронов — к 17 годам, Наимджон Ходжаевков — к 18 годам, Мирзобаховвадин Курбонов — к 16 годам.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.