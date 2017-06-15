Общественный транспорт в Москве будет работать дольше в дни Кубка конфедераций. Об этом заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, электрички закончат свою работу на два часа позже, а трамваи и троллейбусы — на четыре. Кроме того, будут запущены ночные маршруты «Аэроэкспресса». Всего часы работы будут продлены на 18 маршрутах наземного транспорта, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС.

В дни матчей Кубка конфедераций болельщики смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Для этого на входе в транспорт им необходимо будет предъявить контролеру паспорт болельщика и билет на матч — электронный или печатный.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В Москве матчи пройдут между сборными Камеруна и Чили (18 июня), России и Португалии (21 июня), Чили и Австралии (25 июня), а также матч за третье место (2 июля).

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