Паломники из различных регионов России и жители Курской области совершат крестный ход с иконой Курской Коренной иконой Божией матери «Знамение», которая считается покровительницей зарубежного мира.

По традиции крестный ход проследует из Знаменского собора до Коренной пустыни, которая считается летним местопребыванием образа, сообщает KurskCity.ru.

16 июня, в первую пятницу Петрова поста, православные верующие отметят праздник в честь Курской Коренной иконы Божией Матери «Знамение». Икона представляет собой изображение Богоматери с Младенцем, окружена по ее краям образами Господа Саваофа и ветхозаветных пророков, почитается как чудотворная, принадлежит к иконописному типу Оранта.

По преданию, икона была найдена 8 сентября 1295 года, в день Рождества Пресвятой Богородицы, в лесу, недалеко от сожженного татарами Курска. Охотник нашел небольшую икону, лежавшую лицом вниз на корне дерева, и когда он поднял ее, чтобы рассмотреть, из того места, где лежала икона, забил родник. На этом месте вместе с товарищами он срубил небольшую часовню, куда и поместили икону.

Во время гражданской войны икона находилась в Курском Знаменском монастыре. В конце октября 1919 года, когда войска генерала Деникина оставляли город, икона была вывезена из Курска. Дальнейший ее путь проходил через Белгород, Таганрог, Ростов-на-Дону, Екатеринодар (ныне — Краснодар) и Новороссийск.